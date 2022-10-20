ЕС предоставит Украине дополнительную гумпомощь
Еврокомиссия объявила о дополнительной гуманитарной помощи Украине, сообщает Deutsche Welle.
Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы, и мы должны быть к этому готовы.Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич
В частности, речь идет о создании временных зимних убежищ, для чего будет задействован механизм по чрезвычайным ситуациям rescEU.
В целом в Украину перебросят запас таких систем и других предметов на общую сумму 62,3 млн евро.
Зимние убежища будут немедленно развернуты в трех разных регионах – Ровно, Буче и Харькове. С учетом резерва жилья, размещенного в Румынии, ЕС сможет обеспечить временным убежищем до 46 000 человек.
Кроме того, ЕС увеличивает гуманитарную помощь, выделяя еще 175 миллионов евро с целью обеспечить наиболее уязвимые слои населения возможностью получать образование и предоставить им продовольствие, доступ к воде и защиту от зимних холодов.
Из этой суммы 150 млн пойдут на операции в Украине, 25 млн – в Молдову. Тем самым общая сумма гуманитарной помощи ЕС, выделенной в ответ на войну в Украине, превысит 500 миллионов евро.