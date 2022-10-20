Человеческие черепа и кости нашли в старой части Уральска

На место выезжала следственно-оперативная группа, которая изъяла обнаруженные человеческие останки, сообщает Zakon.kz.

В Уральске при разборе двух старых частных домов обнаружили человеческие останки, сообщает КТК.

Сейчас полиция разбирается, кому они могли принадлежать. Кости и черепа отправили на экспертизу.

Шокирующая находка была сделана в старой части города. Кости обнаружил уралец, который пришел на место стройки в поисках старинных монет.

Он рассказал, что в прошлом году в подвале и на чердаке старого дома уже находили останки трех человек. А теперь при сносе строения и расчистке двора нашли еще 11 черепов и больше 300 костей.

По городу поползли слухи о возможном криминальном следе. Однако более правдоподобной кажется другая версия. В старой части раньше было много кладбищ, которые со временем разровняли с землей и застроили. Останки там находят не впервые.

Тем не менее полиция занялась этим делом. По факту зарегистрировали досудебное расследование.