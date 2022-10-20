Главу департамента комитета труда Атырау осудили за взятку

Чиновника вместе с посредником оштрафовали на крупную сумму. Также им запретили работать на госслужбе и в госорганах, сообщает Zakon.kz.

Атырауский суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции региона.

Его обвиняли в неоднократном получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения. Также на скамье подсудимых некто К. за неоднократную дачу взятки и З. за неоднократное посредничество во взяточничестве.

Чиновник в силу должностного положения действовал в пользу К. Через посредника своего доверенного лица З. неоднократно получал взятки. Кроме того, он завладел их денежными средствами в размере 30 000 тенге.

Все подсудимые свою вину признали и заключили процессуальное соглашение.

Приговором суда руководителя департамента признали виновным, он должен пополнить казну на 4,9 млн. Также ему пожизненно нельзя занимать должности на государственной службе.

Посредник чиновника должен заплатить штраф в размере 1,3 млн тенге и также не сможет работать на госслужбе. А К., который давал взятки, обязан выплатить 5,7 млн тенге штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.