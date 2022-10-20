Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 51 человек

Коронавирус в Казахстане на 20 октября Фото: Zakon.kz
Восемь казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших.

На 20 октября лечение от КВИ продолжает получать 971 человек (–827+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 864.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Читайте также

Токаев прибыл в Жетысускую область

Молодежная организация "Жастар Рухы" запустила акцию по популяризации флага

Близнецы Касым и Жомарт о популярности: Сложно, но будем терпеть

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления