За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 51 человек
Фото: Zakon.kz
Восемь казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших.
На 20 октября лечение от КВИ продолжает получать 971 человек (–827+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 864.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 4 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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