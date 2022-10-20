За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 51 человек

Фото: Zakon.kz

Восемь казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. На 20 октября лечение от КВИ продолжает получать 971 человек (–827+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 864. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также Токаев прибыл в Жетысускую область Молодежная организация "Жастар Рухы" запустила акцию по популяризации флага Близнецы Касым и Жомарт о популярности: Сложно, но будем терпеть

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