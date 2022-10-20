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Борец Олжас Султан завоевал "бронзу" ЧМ-2022

Борьба Бронза ЧМ Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Казахстанский спортсмен Олжас Султан завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в испанском городе Понтеведра, сообщает Zakon.kz.

Олжас Султан занял третье место в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке за бронзовую медаль казахстанец победил Нурмухаммета Абдуллаева из Кыргызстана.

Казахстанский борец выиграл свой поединок досрочно, уже в первом периоде.

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