Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Жетысуской области

В Талдыкоргане проходит встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

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Глава государства объяснил разделение Алматинской области:

"Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей.

На сегодняшний день для повышения социально-экономического потенциала Жетысу выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона. Это и есть наша основная задача".

О возвращении неиспользуемых земель в собственность государства:

"Благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только правильно все это использовать.

По моему поручению в этом году Правительством возращено в собственность государства порядка 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества.

На сегодняшний день по области выявлено 100 тысяч гектар неиспользуемых земель, половина из которых возращена в собственность государства. Земля – богатство и достояние народа. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле".

Президент - о простаивающем Аксуском сахарном заводе:

"Необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод. Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов.

Кроме того, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году".

Касым-Жомарт Токаев - о сахарной проблеме

Разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7 % до 43 %. В области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров). Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране.

Санкции дают Казахстану новые возможности, сказал президент:

"В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности.

Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта".

Глава государства высказался о агропромышленном потенциале Жетысуской области

"Следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входит в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.

Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить Правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.

В отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты "халал", которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке".

Ряд поручений по казахстанско-китайской границе

"Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей.

Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы».

Еще одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории. Ее работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта".

Касым-Жомарт Токаев считает ужасающим показатель смертности на трассах страны:

"Актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому Правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие 2 года. Нужно срочно решить вопрос финансирования.

Прежде всего, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель.

В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог".

Глава государства рассказал об открытии в Талдыкоргане зарубежного вуза:

Как вы знаете, ранее я выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. По моему поручению Правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета. С учетом специфики области, в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Это позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами

Президент поручил заняться ремонтом медучреждений в регионе

"В текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты. До 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах.

Вместе с тем в регионе целый ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах. Поручаю Правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета.

В регионе, несмотря на общее снижение смертности, растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому нужно выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане. При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам".

Токаев поручил Правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса:

"Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.

Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта. Недавно наш спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион – воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилева. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой!

Именно такие яркие достижения вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей. Повторюсь, люди – это наше главное богатство. Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики".

Экологические проблемы региона

"Обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками. Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов.

Ключевая задача не только для региона, но и для всей страны, – решение проблемы обмеления озера Балхаш. Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций.

Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша".

Президент назвал главное условие прогресса Казахстана

"Испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций. И сегодня область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип "Единство в многообразии", который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество.

Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев высказался об Ассамблее народа Казахстана:

Казахстан вступил в новый этап развития. Нам предстоит долгий и тернистый путь реформ во всех сферах жизни. Твердо уверен, что участие всех граждан в модернизации страны станет мощным фактором успеха наших реформ. Полезный вклад в эту работу вносит Ассамблея народа Казахстана.

Токаев - об ответственности журналистов и публичных личностей:

"Важную роль в начатых преобразованиях призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога. Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнерства власти и общества.

В этих условиях каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям".

Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона - Президент

"Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма.

В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать".

Токаев отдельно затронул вопрос памятника Абаю

"Я хочу специально остановиться еще на одном вопросе. Сегодня мавзолей великого Абая - один из самых популярных объектов в стране. Однако в области нет ни одного достойного памятника Абаю. Это позор, огромный пробел. Это должно быть исправлено".

Президент завершил свое выступление:

"На самом деле, без справедливости ни одна отрасль не развивается. Об этом всегда должны помнить компетентные органы, должностные лица при принятии решений.

Несправедливо принятое решение дискредитирует власть. Требую от всех государственных служащих быть справедливыми. Только тогда мы станем благополучным обществом, сильным государством.

Я хотел бы затронуть еще одну серьезную проблему. В нашей стране многие берут кредиты и тонут в долгах. Меня этот вопрос тоже очень волнует. В ближайшее время я обнародую свое предложение по этому вопросу".

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область 20 октября.