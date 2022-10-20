Токаев дал важные поручения по казахстанско-китайской границе

Касым-Жомарт Токаев, выступая в Жетысуской области перед общественностью, дал важные поручения по казахстанско-китайской границе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, одной из актуальных проблем является резкое замедление работы пунктов пропуска на границе из-за карантинных ограничений.

Он отметил, что возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей.

Для исправления ситуации, как заявил глава государства, необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска "Алаколь" и "Нұр жолы".

Еще одним шагом, по мнению Токаева, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории.

Ее работа, уверен Токаев, увеличит экспорт в Китай.

Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта. Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что транзитный потенциал этого региона огромен.

Поэтому, продолжил он, важно привлекать международные транспортно-логистические компании.

Для этого создана специальная экономическая зона "Хоргос-Восточные ворота". Здесь, по его словам, до конца 2026 года планируется реализовать 22 проекта. Его общая стоимость-около 450 миллиардов тенге.

Однако необходимо построить места для выгрузки и перегрузки груза и склады для его хранения. В этом направлении стоит взяться за новые, современные проекты, - заключил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область 20 октября. Президент высказался о качестве дорог, поручил запустить простаивающий в Жетысуской области сахарный завод, а также назвал причину разделения Алматинской области.