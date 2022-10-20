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В Жетысуской области выявлено 100 тысяч га неиспользуемых земель

В Жетысуской области выявлено 100 млн га неиспользуемых земель Фото: akorda.kz
В Жетысуской области выявлено 100 млн га неиспользуемых земель, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед общественностью региона, президент отметил, что благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только, как подчеркнул глава государства, правильно все это использовать.

По моему поручению в этом году правительством возвращено в собственность государства порядка 5 млн га неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возвращенные земли были справедливо распределены между аграриями.Касым-Жомарт Токаев

Эта мера, по его словам, станет важным шагом на пути строительства справедливого общества.

На сегодняшний день по области выявлено 100 тыс. га неиспользуемых земель, половина из которых возвращена в собственность государства. Земля – богатство и достояние народа. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле.Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область 20 октября.

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Жетысуская область Токаев Касым-Жомарт
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