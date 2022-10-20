Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Лыжно-биатлонный комплекс построят в Жетысуской области

Лыжно-биатлонный комплекс построят в Жетысуской области Фото: unsplash
Выступая перед общественностью Жетысуской области, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, сообщает Zakon.kz.

По его словам, комплекс станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.

Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта. Недавно наш спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион – воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилева. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой!Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что именно такие яркие достижения вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей.

Повторюсь, люди – это наше главное богатство. Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики.Касым-Жомарт Токаев

В Жетысускую область с рабочей поездкой Касым-Жомарт Токаев прибыл 20 октября.

Читайте также

Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения

Президент назвал главное условие прогресса Казахстана

Токаев: Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона

Динара Халдарова
Жетысуская область Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления