Лыжно-биатлонный комплекс построят в Жетысуской области

Выступая перед общественностью Жетысуской области, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, сообщает Zakon.kz.

По его словам, комплекс станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.

Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта. Недавно наш спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион – воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилева. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой! Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что именно такие яркие достижения вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей.

Повторюсь, люди – это наше главное богатство. Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики. Касым-Жомарт Токаев

В Жетысускую область с рабочей поездкой Касым-Жомарт Токаев прибыл 20 октября.