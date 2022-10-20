В Жетысуской области построят газопровод "Талдыкорган – Ушарал"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области сказал, что нужно решать проблему газа в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Токаев, газ сейчас доступен только 10% жителей области.

Президент поручил к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригорода Талдыкоргана.

По словам Токаева, необходимо провести газопровод по маршруту "Талдыкорган – Ушарал". Это позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский, Алакольский районы, где проживает 180 тыс. человек.

Он поручил правительству профинансировать данный проект.

Президент отметил, что построен магистральный газопровод "Алматы – Талдыкорган", полностью подведен газ в областной центр.

Ранее президент сказал, что в Текели решат проблему с питьевой водой.