В Жетысуской области построят газопровод "Талдыкорган – Ушарал"
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области сказал, что нужно решать проблему газа в регионе, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Токаев, газ сейчас доступен только 10% жителей области.
Президент поручил к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригорода Талдыкоргана.
По словам Токаева, необходимо провести газопровод по маршруту "Талдыкорган – Ушарал". Это позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский, Алакольский районы, где проживает 180 тыс. человек.
Он поручил правительству профинансировать данный проект.
Президент отметил, что построен магистральный газопровод "Алматы – Талдыкорган", полностью подведен газ в областной центр.
Ранее президент сказал, что в Текели решат проблему с питьевой водой.
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