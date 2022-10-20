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Президент поручил сделать все, чтобы не допустить обмеления Балхаша

обмеление Балхаш комментарий президент Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, затронул проблему с обмелением Балхаша, сообщает Zakon.kz.

Ключевая задача не только для региона, но и для всей страны, по мнению Токаева, это решение проблемы обмеления озера Балхаш.

Президент отметил, что это очень сложный процесс, который требует больших усилий.

Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель.

Координацию, как подметил глава государства, должно осуществлять Министерство экологии.

В продолжение он заявил, что следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов.

Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша.Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что экологические проблемы региона, прежде всего, связаны с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками.

В связи с этим он поручил уполномоченным органам заняться решением этих проблем.

Есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов, заключил Токаев.

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Токаев Касым-Жомарт Балхаш
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