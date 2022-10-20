Президент поручил сделать все, чтобы не допустить обмеления Балхаша
Ключевая задача не только для региона, но и для всей страны, по мнению Токаева, это решение проблемы обмеления озера Балхаш.
Президент отметил, что это очень сложный процесс, который требует больших усилий.
Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций.Касым-Жомарт Токаев
По его словам, важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель.
Координацию, как подметил глава государства, должно осуществлять Министерство экологии.
В продолжение он заявил, что следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов.
Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша.Касым-Жомарт Токаев
Также президент заявил, что экологические проблемы региона, прежде всего, связаны с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками.
В связи с этим он поручил уполномоченным органам заняться решением этих проблем.
Есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов, заключил Токаев.