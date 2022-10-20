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Президент назвал главное условие прогресса Казахстана

область Жетысу Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сказал, что испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций, сообщает Zakon.kz.

Cегодня, как отметил президент, область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип "Единство в многообразии", который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода.

По его словам, это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество. Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами.

В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона.

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Анастасия Стативкина
Жетысуская область Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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