Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске прошел мотивационный форум "Business Power 2022"

В Уральске прошел мотивационный форум "Business Power 2022" Фото: Business Power 2022
На масштабном мероприятии выступили известные в Казахстане бизнесмены и рассказали о своем пути к успеху. Сильнейшие бизнес-практики поделились своими стратегиями успеха с начинающими и действующими предпринимателями региона. Около тысячи человек приняли участие в мотивационном форуме.

Участниками мероприятия стали совершенно разные люди, но объединяло их одно – стремление к успеху, готовность достигать поставленных целей.

Перед слушателями выступили 5 крупных действующих предпринимателей Казахстана. Они рассказали о своем опыте, поделились инструментами для бизнеса.

Секреты эффективности бизнеса раскрыл Маргулан Сейсембай – известный казахстанский бизнесмен, инвестор, основатель образовательной платформы "Margulaninfo", совладелец более 40 проектов, исследователь жизни и путешественник, опытный стратег, трансформатор и неформальный лидер общественных движений и культурных акций.

Об искусстве коммуникаций рассказал Арманжан Байтасов – издатель ведущего делового издания "Forbes Kazakhstan" и "Forbes Georgia", основатель медиахолдинга "Тан", президент компании "United Media Group", основатель газет "Мегаполис", "Бизнес и Власть", основатель ТРК "31 канал".

Казахстанский журналист Бейбит Алибеков – блогер, медиапредприниматель, владелец собственного бренда "Alibekov", под которым выпускаются одежда и аксессуары казахстанского производства, а также парфюм и кофе, учредитель казахстанского Медиа Альянса, основатель казахстанского часового клуба Astana Watch Club – рассказал о личном бренде, с чего начиналось дело и какова его эффективность на данный момент.

Александр Ли – член операционного совета директоров АО "Technodom Operator", руководитель Service Design Lab, эксперт в области построения сервисной культуры, основатель и руководитель Airba Nexus сети хабов талантливых ребят, создающих инновации, совладелец экофермы, цеха полуфабрикатов поведал публике секреты корпоративной культуры и развития сервиса.

Об основных преимуществах диджитализации в бизнесе рассказал Тимур Худайбергенов – основатель одного из крупнейших таксопарков в Казахстане Taxi.kz МВА, СЕО холдинговой компании "Business consulting groups", владелец многих бизнесов в Казахстане, Украине, Узбекистане, автор бестселлера "От таксиста до миллионера".

Каждый знаменитый человек, рассказывая о себе, описывает свой жизненный путь как череду побед и поражений. Секрет известных людей заключается в том, что они относятся к падениям правильно. Необходимо признать неудачу и извлечь из нее полезный урок. Это значит, что не надо бояться поражений, ведь провал, по мнению знаменитостей, – это ступень к успеху.

Читайте также

Томас Бах призвал олимпийское сообщество к миру

Анастасия Московчук
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления