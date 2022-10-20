В Уральске прошел мотивационный форум "Business Power 2022"

На масштабном мероприятии выступили известные в Казахстане бизнесмены и рассказали о своем пути к успеху. Сильнейшие бизнес-практики поделились своими стратегиями успеха с начинающими и действующими предпринимателями региона. Около тысячи человек приняли участие в мотивационном форуме.

Участниками мероприятия стали совершенно разные люди, но объединяло их одно – стремление к успеху, готовность достигать поставленных целей.

Перед слушателями выступили 5 крупных действующих предпринимателей Казахстана. Они рассказали о своем опыте, поделились инструментами для бизнеса.

Секреты эффективности бизнеса раскрыл Маргулан Сейсембай – известный казахстанский бизнесмен, инвестор, основатель образовательной платформы "Margulaninfo", совладелец более 40 проектов, исследователь жизни и путешественник, опытный стратег, трансформатор и неформальный лидер общественных движений и культурных акций.

Об искусстве коммуникаций рассказал Арманжан Байтасов – издатель ведущего делового издания "Forbes Kazakhstan" и "Forbes Georgia", основатель медиахолдинга "Тан", президент компании "United Media Group", основатель газет "Мегаполис", "Бизнес и Власть", основатель ТРК "31 канал".

Казахстанский журналист Бейбит Алибеков – блогер, медиапредприниматель, владелец собственного бренда "Alibekov", под которым выпускаются одежда и аксессуары казахстанского производства, а также парфюм и кофе, учредитель казахстанского Медиа Альянса, основатель казахстанского часового клуба Astana Watch Club – рассказал о личном бренде, с чего начиналось дело и какова его эффективность на данный момент.

Александр Ли – член операционного совета директоров АО "Technodom Operator", руководитель Service Design Lab, эксперт в области построения сервисной культуры, основатель и руководитель Airba Nexus сети хабов талантливых ребят, создающих инновации, совладелец экофермы, цеха полуфабрикатов поведал публике секреты корпоративной культуры и развития сервиса.

Об основных преимуществах диджитализации в бизнесе рассказал Тимур Худайбергенов – основатель одного из крупнейших таксопарков в Казахстане Taxi.kz МВА, СЕО холдинговой компании "Business consulting groups", владелец многих бизнесов в Казахстане, Украине, Узбекистане, автор бестселлера "От таксиста до миллионера".

Каждый знаменитый человек, рассказывая о себе, описывает свой жизненный путь как череду побед и поражений. Секрет известных людей заключается в том, что они относятся к падениям правильно. Необходимо признать неудачу и извлечь из нее полезный урок. Это значит, что не надо бояться поражений, ведь провал, по мнению знаменитостей, – это ступень к успеху.