Ангелина Лукас призналась в любви к Казахстану перед титульным боем

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (1-0) готовится к своему второму поединку на профессиональном ринге. 22 октября она сразится с украинкой Аленой Гуриевой (1-2), сообщает Zakon.kz.

В поединке, который пройдет в столице Турции Стамбуле, боксерши разыграют титул UBO International в наилегчайшем весе. Перед этим боем казахстанка отправила послание своим болельщикам, через свою страницу в Instagram.

Я так счастлива, что получила титульный поединок уже во втором профессиональном бою, это о многом говорит! Мне дали такую возможность, ее получает не каждый боксер! Мне верят, так как у меня огромный любительский опыт. Год назад я выиграла несколько чемпионов мира на любительских турнирах. Сейчас мы идем за титулом UBO, чтобы подняться в рейтинге и пойти за другими поясами! Я так люблю Казахстан, ведь люди, фанаты, которые поддерживают меня, в основном из Казахстана! И я хочу сказать: "Алга, Казахстан"! Я сделаю это ради тебя, Казахстан, и ради всех моих близких! Ангелина Лукас

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