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Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

назначение Фото: primeminister.kz
На должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Ержан Мурзабаев. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе премьер-министра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Мурзабаев родился 12 августа 1969 года в Восточно-Казахстанской области.

Ержан Мурзабаев окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в структуре Министерства обороны Казахстана.

В 1995-1996 годах работал инспектором-ревизором Финансовой инспекции Бюджетно-финансового управления Министерства обороны.

С 1999 по 2000 год был заместителем начальника Ревизионно-контрольного управления – начальником финансового отдела, начальником Ревизионно-контрольного управления Департамента экономики и финансов Министерства обороны Казахстана.

В 2000-2002 годах возглавлял Главную финансовую инспекцию Министерства обороны Казахстана.

С 2002 по 2006 год был начальником контрольно-ревизионной службы, заместителем начальника Департамента военно-технического и финансового обеспечения – начальником Финансово-экономического управления Республиканской гвардии Казахстана.

С 2007 по 2009 год работал директором Департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющий директор – директор регионального филиала по городу Алматы АО «Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".

В 2009-2010 годах был директором Департамента финансов и бухгалтерского учета АО "Фонд недвижимости "Самұрық-Қазына".

В последующие годы работал на руководящих должностях в структурах Министерства обороны и Комитета национальной безопасности.

 

 

 

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