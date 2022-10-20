В Кокшетау прошел форум молодежи ко Дню Республики

Форум молодежи "Ұлы Даланың ұлтаралық тілі", приуроченный ко Дню Республики, прошел в Акмолинской области.

Представители молодого поколения обсудили вопросы изучения и пропаганды государственного языка. Также порядка 20 представителей других этносов были награждены за успехи, достигнутые в укреплении статуса казахского языка.

На торжественном мероприятии была организована специальная выставка ко Дню Республики. На самом же форуме собрались активисты, молодые специалисты, студенты. Все они изучают государственный язык, пропагандируют в своей среде и призывают знать и уважать его.

Фото: Рамиль Дусумов

Открывая форум, заместитель акима области Алтынай Амренова отметила особую значимость и роль казахского языка в укреплении единства и общественного развития страны.

От всей души поздравляю вас с возрожденным национальным праздником – Днем Республики! Государственный язык – опора нашей независимости. Мы видим, каких успехов достигает наша молодежь в его изучении. Немало представителей других этносов замечательно владеют казахским языком, многие из них присутствуют здесь. Алтынай Амренова

На форуме выступили молодые ребята, которые говорили о статусе и распространении госязыка. Они акцентировали свое внимание на том, что нужно не только знать казахский язык, но и мотивировать к его изучению других, широко распространять его среди своих друзей и сверстников.

Студент 4-го Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа Илья Кузьмин отметил, что некоторые по-прежнему не владеют государственным языком. Поэтому молодежь должна осознать и по-новому взглянуть на статус казахского языка. Многих впечатлило выступление студентки Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Виолетты Филиппенко.

С самого детства я училась в казахском классе. Несмотря на сложности, я продолжала его изучать. Казахский язык для меня как родной. Когда меня спрашивают о национальности, всегда с гордостью отвечаю, что я по духу казашка. Виолетта Филиппенко

Представители молодежи других этносов были награждены грамотами и благодарственными письмами за вклад в популяризацию и распространение государственного языка. Среди них и педагог-психолог Игиликской основной школы Есильского района Радмила Бигужанова. На форум она приехала вместе с родным братом Егором Тихоновым, который также в совершенстве владеет казахским языком. Государственный язык Радмила знает с самого детства, когда-то училась и сейчас преподает на нем.

Очень приятно участвовать в таком форуме. Большая честь для нас, что нас приводят в пример другим. Для нас всех важно знать, изучать казахский язык, потому что он объединяет нас. Язык – это залог мира и согласия, гарант нашего светлого будущего. Радмила Бигужанова

Мероприятие завершилось концертной программой с яркими творческими номерами, которые представили молодые артисты. В целом форум прошел в теплой и дружественной атмосфере, ведь всех объединяло одно важное чувство – любовь к казахскому языку и патриотизм.