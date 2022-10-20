В ЗКО отметили труд лучших делопроизводителей

В преддверии Дня Республики Казахстан в Доме дружбы АНК ЗКО состоялся областной конкурс "Үздік іс жүргізушісі" по инициативе областного управления культуры, развития языков и архивного дела.

Участников конкурса поздравил руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Медхат Камбетов.

Документооборот на любом предприятии и в любой организации является важной составляющей всей деятельности. Специалисты должны обладать профессиональными навыками ведения делопроизводства. Такие мероприятия необходимы, чтобы показать лучших представителей этой востребованной на рынке труда профессии, а также чтобы обменяться опытом в работе. Квалифицированные делопроизводители обладают такими качествами, как внимательность, хорошая память, способность охватить большой объем информации, исполнительность и знание тонкостей документооборота. Медхат Камбетов

Делопроизводство – одно из важных направлений деятельности многих компаний и организаций. Его суть заключается в сборе, оформлении и сохранении всей документации предприятия. Так как объем работы достаточно большой, в штате должен быть человек, основной задачей которого является грамотное ведение документооборота.

Профессия делопроизводителя получила официальный статус приблизительно в середине 20 столетия, когда возникла острая необходимость в ведении отчетности для каждого учреждения. Этого требовало законодательство. Отреагировав на спрос, учебные заведения открыли направления подготовки специалистов в области документоведения.

В наши дни работа с документацией в каком-либо заведении, организации или компании занимает достаточно много времени. Поэтому присутствие в штате представителя этой профессии – насущная необходимость. Что делает делопроизводитель сегодня? За многие десятилетия круг обязанностей этого специалиста остался практически неизменным. А вот методики и техника работы претерпели существенные изменения, что и продемонстрировали участники областного конкурса.

Первые два этапа конкурса "Документация" и "Язык документа" связаны были с опытом документооборота, а следующие два этапа – "Устойчивые выражения" и "Ситуационные вопросы" – с ораторскими способностями, словарным запасом и уровнем знания государственного языка.

В конкурсе приняли участие 17 специалистов из Сырымского, Бурлинского, Чингирлауского, Казталовского и района Бәйтерек, а также из областного центра.

По итогам конкурса 3 место поделили между собой ведущий специалист-консультант городского управления полиции Айнур Сагынова, архивариус ТОО "Батыс су арнасы" София Бакаева и инспектор отдела документационного обеспечения и развития государственного языка ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ЗКО МЧС РК Назгуль Имангалиева, 2 место – делопроизводители аппарата акима Бурлинского района Кызжибек Рабаева, Чингирлауского – Нуржауган Каленова.

Звания "Үздік іс жүргізушісі" удостоена эксперт Управления документационного обеспечения и анализа филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Жанслу Мусакулова.