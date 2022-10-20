Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке

Жительница Алматы удивилась необычному объявлению о сдаче квартиры в аренду на сайте объявлений. Свой видеообзор она разместила в TikTok. Ролик попал в рекомендации и собрал множество комментариев, cообщает Zakon.kz.

На сайте выставили объявление о сдаче в аренду однокомнатной квартиры в 28 квадратных метров в черновой отделке.

150 тыс. тенге в месяц. Замечательная цена для – ничего. Квартира в черновой отделке. Здесь нет ни ремонта, ни окон, ни дверей. Просто дырки в бетоне. Ну и фотосессия ключей, – комментирует девушка.

Однокомнатная квартира сдавалась без ремонта.

Люди, читайте внимательно. Это квартира для тех, у кого умелые руки, например, как строители. Не думайте узко, если квартира вам не подходит, проходите мимо, не тратьте мое и свое время, – добавила девушка.

Это было не единственное объявление на сайте о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке. В Наурызбайском районе Алматы сдается еще одна квартира площадью 52 квадратных метра за 150 тыс. тенге.

Фото: krisha.kz

Сдам 1-комнатную квартиру, 1 этаж, 52 кв. м, без ремонта, новостройка, черновой вариант, удобно под офис или магазин, – говорится в объявлении.

Возможно, хозяева надеются на то, что арендаторы сделают им ремонт, пишут пользователи соцсетей.