Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
Фото: pixabay
Жительница Алматы удивилась необычному объявлению о сдаче квартиры в аренду на сайте объявлений. Свой видеообзор она разместила в TikTok. Ролик попал в рекомендации и собрал множество комментариев, cообщает Zakon.kz.
На сайте выставили объявление о сдаче в аренду однокомнатной квартиры в 28 квадратных метров в черновой отделке.
150 тыс. тенге в месяц. Замечательная цена для – ничего. Квартира в черновой отделке. Здесь нет ни ремонта, ни окон, ни дверей. Просто дырки в бетоне. Ну и фотосессия ключей, – комментирует девушка.
Однокомнатная квартира сдавалась без ремонта.
Люди, читайте внимательно. Это квартира для тех, у кого умелые руки, например, как строители. Не думайте узко, если квартира вам не подходит, проходите мимо, не тратьте мое и свое время, – добавила девушка.
Фото: krisha.kz
Сдам 1-комнатную квартиру, 1 этаж, 52 кв. м, без ремонта, новостройка, черновой вариант, удобно под офис или магазин, – говорится в объявлении.
Возможно, хозяева надеются на то, что арендаторы сделают им ремонт, пишут пользователи соцсетей.
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