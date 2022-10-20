Аким Алматы прокомментировал рост цен на продукты

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района ответил на вопрос о продовольственной инфляции, сообщает Zakon.kz.

В городе постоянно растут цены на основные продукты питания. К примеру, рис в начале года стоил 230 тенге, сейчас – 470. Гречка стоила 540, сейчас –на 100-150 тенге дороже.

На встрече у Ерболата Досаева спросили, какие меры принимает акимат для сдерживания роста цен в городе.

По словам акима, здесь есть много факторов. Это геополитические события и объективные причины в виде подорожания ГСМ. Город много импортирует. Сейчас договариваемся с регионами.

Он отметил, что поддержала Алматинская область, районы по овощам и рису. Также предварительно договорились с правительством в рамках ЧС.

Со стороны города до конца года мы договорились о реализации социально значимых продуктов питания в объеме 85 тысяч тонн по фиксированным ценам. Достигнута договоренность по зерну и подсолнечному маслу. По вопросу обеспечения сахаром, гречкой и рисом мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Аким Алматы Ерболат Досаев

По словам Досаева, Минторговли договаривается о единых ценах, и Алматы получит квоту.

Как отметил аким, главной проблемой несправедливого ценообразования остаются посреднические схемы. Основными поставщиками города являются базары. Подготовлен комплекс мер. Он заработает с января 2023 года.

Основная задача – убрать посредников из цепочки поставок. Сегодня они накручивают 40-50 процентов только в городе. Аким Алматы Ерболат Досаев

19 октября глава государства сказал, что продовольственная инфляция в Казахстане дошла до 20%.