Аким Алматы прокомментировал рост цен на продукты
В городе постоянно растут цены на основные продукты питания. К примеру, рис в начале года стоил 230 тенге, сейчас – 470. Гречка стоила 540, сейчас –на 100-150 тенге дороже.
На встрече у Ерболата Досаева спросили, какие меры принимает акимат для сдерживания роста цен в городе.
По словам акима, здесь есть много факторов. Это геополитические события и объективные причины в виде подорожания ГСМ. Город много импортирует. Сейчас договариваемся с регионами.
Он отметил, что поддержала Алматинская область, районы по овощам и рису. Также предварительно договорились с правительством в рамках ЧС.
Со стороны города до конца года мы договорились о реализации социально значимых продуктов питания в объеме 85 тысяч тонн по фиксированным ценам. Достигнута договоренность по зерну и подсолнечному маслу. По вопросу обеспечения сахаром, гречкой и рисом мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Аким Алматы Ерболат Досаев
По словам Досаева, Минторговли договаривается о единых ценах, и Алматы получит квоту.
Как отметил аким, главной проблемой несправедливого ценообразования остаются посреднические схемы. Основными поставщиками города являются базары. Подготовлен комплекс мер. Он заработает с января 2023 года.
Основная задача – убрать посредников из цепочки поставок. Сегодня они накручивают 40-50 процентов только в городе. Аким Алматы Ерболат Досаев
19 октября глава государства сказал, что продовольственная инфляция в Казахстане дошла до 20%.