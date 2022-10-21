"Казахтелеком" включил еще одно село ЗКО в "зону доступа"

Крупнейший телеком-оператор страны ввел в действие очередную базовую станцию в Западно-Казахстанской области, благодаря чему 1200 жителей села Каракамыс получили доступ ко всем современным телекоммуникационным услугам.

Аул Каракамыс расположен в 320 километрах от Уральска, сельчане здесь на протяжении 12 лет пользовались сетью, построенной по технологии EVDO.

Эта технология основана на базе сотовой связи стандарта 3G, скорость передачи данных при ее использовании составляет в среднем от 2,4 Мбит/с до 3,1 Мбит/с.

Между тем, на вооружении "Казахтелекома" давно состоят технологии, позволяющие нарастить скорость в разы, одна из них – это технология "радиомост", беспроводной вид связи, позволяющий обеспечить интернет-соединение со скоростью 20 Мбит/с, которая и была использована в Каракамысе.

Фото: АО "Казахтелеком"

Наращивание скорости интернета благодаря нововведению от "Казахтелекома" одними из первых оценили сотрудники бюджетных учреждений: в селе есть две школы, два Дома культуры, детский сад, две библиотеки, одна амбулаторная больница и фельдшерский пункт. По словам акима поселка Самгата Зеинуллина, установка базовой станции открыла новые возможности для работы этих заведений.

Действительно, скорость интернета в поселке ранее была очень низкой. Работать было сложно - в мессенджерах голосовые сообщения, документы не отправлялись, а к совещаниям, которые проводились в районном и областном центрах, невозможно было подключиться. Проведение интернета и качественной связи облегчило нам жизнь. Теперь сельчане могут получать госуслуги онлайн, обучаться, - говорит аким Каракамыса.

Фото: АО "Казахтелеком"

Сейчас к беспроводному интернету от компании постепенно подключаются жители поселка и начинают активно пользоваться всеми современными услугами телекоммуникаций: учатся и работают онлайн, связываются с родней, живущей в городе и в других сельских населенных пунктах. А также активно пользуются возможностями "ускорившегося" интернета в своей повседневной работе: основным занятием жителей Каракамыс является скотоводство, в поселке 26 крестьянских хозяйств, которые разводят крупный и мелкий рогатый скот.

Глава одного из них, Амангелды Мырзагали, говорит, что с приходом интернета стало намного проще сдавать налоговые отчеты, ведь теперь не нужно ездить в районный центр каждый месяц.

Фото: АО "Казахтелеком"

Я с 1997 года выращиваю коров и быков казахской белоголовой породы, это дело всей моей жизни, - говорит 55-летний бизнесмен, освоивший гаджеты. - Раньше, когда не было качественной связи и интернета, было очень неудобно сдавать налоговые отчеты. Особенно зимой, когда погода не позволяет выезжать из-за сильного снегопада. Наш бизнес требует особого внимания и знаний, с помощью интернета я не только веду документацию, но и сам развиваюсь, нахожу статьи о новшествах. Кроме этого, сейчас я могу заказать через интернет все необходимые ветеринарные препараты для коров. Теперь вы понимаете, насколько нужен был нам интернет: ведь не только мы, но и школы, больницы нуждались в качественной связи, спасибо "Казахтелекому" за предоставленные нам новые возможности.

Каракамыс стал пятым селом в Западно-Казахстанской области с начала года, который компания подключила к скоростному интернету, до конца текущего года "Казахтелеком" планирует запуск базовых станций еще в трех селах Западно-Казахстанской области – Коскуль, Агоба и Кособа. Напомним, что разворачивание беспроводной сети в селе стало возможным после реализации компанией в 2018-2020 годах проекта по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах республики.

Фото: АО "Казахтелеком"

Список сельских населенных пунктов, которые будут охвачены проектом строительства сети по технологии "радиомост", формировался исходя из следующих критериев: удаленности сел от районных центров и городов, присутствия государственных, образовательных и медицинских организаций, а также численности проживающего населения, - пояснил региональный менеджер по обслуживанию и продажам Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Бакытжан Ниязов.