Робин Митчелл избран новым президентом АНОК

В Сеуле продолжается сессия Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Второй день работы Генеральной ассамблеи стал весьма насыщенным, что обусловлено избранием новых лидеров мирового Олимпийского движения: президента АНОК, старшего вице-президента и нового состава Исполнительного комитета на 2023-2026 годы.

Президентом АНОК избран доктор Робин Митчелл (Фиджи), который руководит организацией с 2019 года в качестве исполняющего обязанности президента.

Старшим вице-президентом избран Шейх Джооан Хамад бин Аль-Тани, президент НОК Катара.

Новоизбранный президент АНОК Робин Митчелл поблагодарил всех участников за доверие, а также пожелал своим коллегам успехов в дальнейшей работе по продвижению олимпийского движения во всем мире.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) объединяет 206 национальных олимпийских комитетов всего мира.

Подразделяется на 5 континентальных ассоциаций: Африки (АНОКА), Америки (ПАСО), Азии (ОКА), Европы (ЕОК) и Океании (ОНОК).

В ежегодной работе сессии АНОК принимают участие более 1000 делегатов со всех стран.