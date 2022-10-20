Робин Митчелл избран новым президентом АНОК
Второй день работы Генеральной ассамблеи стал весьма насыщенным, что обусловлено избранием новых лидеров мирового Олимпийского движения: президента АНОК, старшего вице-президента и нового состава Исполнительного комитета на 2023-2026 годы.
Президентом АНОК избран доктор Робин Митчелл (Фиджи), который руководит организацией с 2019 года в качестве исполняющего обязанности президента.
Старшим вице-президентом избран Шейх Джооан Хамад бин Аль-Тани, президент НОК Катара.
Новоизбранный президент АНОК Робин Митчелл поблагодарил всех участников за доверие, а также пожелал своим коллегам успехов в дальнейшей работе по продвижению олимпийского движения во всем мире.
Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) объединяет 206 национальных олимпийских комитетов всего мира.
Подразделяется на 5 континентальных ассоциаций: Африки (АНОКА), Америки (ПАСО), Азии (ОКА), Европы (ЕОК) и Океании (ОНОК).
В ежегодной работе сессии АНОК принимают участие более 1000 делегатов со всех стран.