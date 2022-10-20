Жители села Коксу в Туркестанской области перекрыли дорогу

В Туркестанской области 20 октября жители села Коксу перекрыли дорогу. Они требовали повысить цену на хлопок, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 20 октября примерно в 11:00 жители села Коксу перекрыли дорогу.

На место происшествия прибыли аким района, руководство и личный состав отдела полиции, а также представители прокуратуры.

Как выяснилось, дехкане требовали повысить цену на хлопок и перекрыли дорогу.

Полицейские приняли меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Как отметили в пресс-службе ДП Туркестанской области, спустя полчаса дорогу открыли, движение возобновлено.

В настоящее время с жителями села проводится разъяснительная работа.

21 сентября аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с руководителями хлопкоперерабатывающих заводов региона и международными торговцами хлопком. В регионе 21 хлопкоперерабатывающий завод имеет более 200 хлопкоприемных пунктов.

С 21 сентября аграриям выплачивают аванс в 250 тыс. тенге за тонну хлопка-сырца. Окончательная цена будет зависеть от биржи.

Как отметили в пресс-службе акимата Туркестанской области, цена реализации хлопка-сырца напрямую зависит от цены хлопка-волокна на мировом рынке и устанавливается в соответствии с Котлук индексом Ливерпульской хлопковой биржи.

В прошлом году тонна хлопка-сырца в среднем стоила 320-380 тыс. тенге. 68 тыс. тонн хлопкового волокна экспортировали в Россию, Китай, Турцию, Латвию, Молдову, Беларусь, Германию, Бельгию. Остальные 19 тыс. тонн продали на внутренний рынок.

В этом году из-за санкций границы закрыты, покупателей из Европы нет.

В акимате области сообщили, что из-за геополитических обстоятельств многие логистики были прерваны, а расходы на перевозки выросли в несколько раз. Это снизило интерес иностранных компаний (трейдеров), покупающих хлопок, к рынку Казахстана.

В этой связи, в соответствии с поручением акима области об определении других иностранных компаний, заинтересованных в экспорте хлопка-волокна, проведены переговоры с инвесторами из Китая.

По итогам переговоров хлопок-сырец от товаропроизводителей принимается по 330 тыс. тенге за тонну.

На сегодняшний день собрано 87% от запланированного объема, или 286,6 тыс. тонн хлопка-сырца.