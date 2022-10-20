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Курс доллара продолжил снижение на торгах 20 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,27 тенге, снизившись еще на 1,84 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,61 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,58 тенге (-0,42).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 461,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-474,5 тенге, евро – по 459-464 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,88% и составила 93,22 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI поднялись на 1,4%, до 85,7 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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