В районе Акмолинской области презентовали жилой комплекс

Накануне празднования национального праздника – Дня Республики в административном центре Сандыктауского района, поселке Балкашино в рамках программы "Нұрлы жер" построили и сдали в эксплуатацию две многоэтажки.

Для сельчан создан современный благоустроенный жилой комплекс с игровыми и спортивными площадками. Это даст жителям возможность организовать досуг и заниматься спортом на свежем воздухе.

Вручить ключи от долгожданных заветных новых квартир прибыл глава региона Ермек Маржикпаев.

От всей души поздравляю вас с радостным событием в вашей жизни – обретением собственного жилья. Очень символично, что сегодня, в этот праздничный день, накануне национального праздника Дня Республики, вы получите ключи от квартир. Как вы знаете, президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание реализации национальных проектов, направленных на рост благосостояния и повышение качества жизни граждан страны. Поэтому одно из основных направлений государственной политики – обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем. Для реализации этих целей приняты программы, доступные для многих категорий казахстанцев. Наш регион – тому подтверждение. Ермек Маржикпаев

Фото: Айбек Даньяров

По его словам, если в прошлом году было введено 600 тыс. кв. м и улучшены жилищные условия около 5 тыс. семей акмолинцев (4615), то в этом году за счет всех источников финансирования планируется ввести почти 700 тыс. кв. м жилья.

А это порядка 5,5 тыс. квартир. Сегодня, в канун национального праздника – Дня Республики, мы вводим два многоквартирных жилых дома, это 72 квартиры, построенных в рамках программы "Нұрлы жер". Выражаю благодарность всем тем, кто участвовал в процессе строительства домов, а также директору ТОО "Казбайлык Астана" Мурзатаеву Самату Сабуровичу. Ермек Маржикпаев

Фото: Айбек Даньяров

Новоселье – большая радость для любой семьи. Хозяева новых квартир с огромной радостью принимали ключи от собственного жилья и благодарили всех причастных к строительству и созданию домов.

Я еще раз хочу поздравить всех, кто сегодня обрел долгожданное жилье и получил ключи от новых квартир. Низкий поклон всем, кто был причастен к этому благому делу. Спасибо большое нашему государству за создание национальных программ и возможность жить в таких условиях! Очень приятно, что в преддверии Дня Республики мы заедем в новые квартиры. Этот праздник останется для нас самым теплым и запоминающимся. Мы принимаем этот ценный подарок как дань уважения патриотизму и труду на благо Родины. В таких условиях мы будем стараться воспитывать своих детей трудолюбивыми и ответственными гражданами нашего Отечества – Республики Казахстан! С новосельем всех, дорогие земляки, пусть в новых квартирах всегда царят достаток, радость и благополучие. Житель Сандыктауского района Арлан Аубакиров

Стоит отметить, что презентация новостроек стало не единственным радостным событием для жителей района. После вручения ключей главой области состоялось торжественное открытие стадиона "Урожай" после реконструкции.

Напомним, в 2021 году в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" была начата реализация проекта по реконструкции стадиона "Урожай" 1982 года постройки в селе Балкашино.