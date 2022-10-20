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"Зеленый двор": больше 3000 саженцев для посадки раздадут алматинцам

Посадка деревьев в Алматы Фото: Zakon.kz
Власти города решили кардинально преобразить алматинские дворы. Активистам готовы бесплатно раздать саженцы для посадки. С начала акции к чиновникам обратилось около 100 горожан, все они готовы взять молодые деревья и ухаживать за ними, сообщает Zakon.kz.

Такую акцию Управление экологии и окружающей среды проводит ежегодно каждой весной и осенью. Чиновники говорят, что главная цель – приобщить как можно больше жителей Алматы к озеленению дворовых пространств и формирование экологической культуры.

Проект "Зеленый двор" не только экологический, но и социальный. Он объединяет людей. Мы надеемся, что жители увидят хороший пример и последуют ему. Мы все должны проявлять инициативу и брать ответственность на себя, чтобы сделать наш город зеленым и красивым. Это и есть проявление гражданской позиции. А также, чтобы люди в дальнейшем поливали эти деревья, и они прижились, – отметили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Специалисты говорят, что в Алматы очень много старых и аварийных деревьев, которые представляют большую угрозу для жителей. Уже сейчас городской зеленый фонд нуждается в посадке новых и обновлении старых насаждений. А благодаря такой экологической инициативе многие придомовые территории и улицы в скором времени преобразятся.

Деревья горожанам раздаются абсолютно бесплатно. В определенном пункте можно получить саженцы ясеня, вяза, клена, акации, катальпы и березы. После посадки деревьев алматинцы обязаны отправить фотоотчет в акимат. Наши специалисты будут проводить мониторинг приживаемости высаженных саженцев, и в случае их гибели участники акции должны повторно посадить деревья, но уже из собственных средств, – сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день поступило около 100 заявок. В общей сложности чиновники планируют раздать 3 тыс. саженцев.

Стоит отметить, что в акции активно участвуют бизнесмены. Этой весной от них поступило почти 200 заявок. Отметим, посадка планируется с 27 октября.

Для участия в акции заявки принимаются с 17 по 25 октября включительно.

Автор: Дарига Турысбекова

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Редакция Zakon.kz
Алматы
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