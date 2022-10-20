Братьям нашим меньшим: Parimatch оказал помощь приюту для животных

Волонтеры международной беттинг-компании Parimatch посетили приют для животных общественного фонда Zoohome Almaty с целью оказания материальной и физической помощи.

Приюты для животных в Казахстане зачастую держатся лишь на поддержке неравнодушных. На сегодняшний день Zoohome Almaty содержит 150 собак, 60 кошек, 15 енотов и двоих сурикатов, спасенных из самых разных мест от отлова до контактных зоопарков по всему региону.

Сотрудники Parimatch проявили инициативу в поддержку братьям нашим меньшим, организовав сбор кормов, пледов, игрушек, посуды и прочих необходимых для благополучия питомцев ресурсов. А 14 октября отправились в приют, чтобы передать вещи, помочь в социализации животных и построить новые будки для многочисленной популяции собак. Кроме того, бренд выделил фонду средства для покупки мяса.

Фото: Parimatch

Parimatch уже не первый раз оказывает помощь приютам для животных. Это очень важная ниша, которая нуждается не только в финансовой поддержке, но и в повседневных вещах, рабочей силе. Мы очень рады, что смогли внести свой вклад в развитие общественного фонда Zoohome Almaty. Наши сотрудники с энтузиазмом откликнулись на призыв о помощи, поэтому можем с уверенностью сказать, что для нас это не последняя подобная акция, — сообщила Виктория Андреева, представитель корпоративного волонтерства Parimatch.

Владельцами приюта являются Евгения Калиниченко и Николай Ковалев. Калиниченко много лет занимается спасением бездомных животных, оплачивая дорогостоящее лечение, обеспечивая их питанием и помогая обрести свой дом в любящей семье. К сожалению, по словам Ковалева, пристраивать питомцев, особенно собак, стало намного сложнее с наступлением пандемии.

Если раньше в год удавалось отдать около 20, то в постковидные времена найти хорошие руки получается только для от пяти до 10 собак.

Начинался этот приют скромно с обычного дачного дома, где жили владельцы и около 20 собак, но в итоге разросся до массивной территории с большой и разномастной компанией.

Фото: Parimatch

Мы жили в частном доме на дачном массиве с нашими собственными собаками, их было около 20-30. Евгения полжизни занимается спасением животных, поэтому мы регулярно подбираем брошенных и потерявшихся животных. Нам помогли с приобретением земельного участка, который на сегодняшний день и является приютом. Сейчас у нас больше 100 собак, кошки, еноты, сурикаты, бывают даже ежики и совы, — рассказал Николай Ковалев, один из владельцев приюта.

К поиску подходящего дома для своих подопечных Евгения и Николай подходят очень серьезно.

Мы отдаем только ответственным и любящим хозяевам. Довольно длительное время ведутся переговоры, в течение которых многие сами понимают, что не справятся с питомцем, а некоторых отсеиваем мы. Что касается собак, для нас главное, чтобы они были не на цепи, не сидели в клетке, был укрепленный забор для предотвращения побегов и кражи. Можем подобрать любимца по предпочтениям будущих хозяев. Например, если в доме есть ребенок, нужна ласковая и дружелюбная. Отбираем несколько вариантов, высылаем фотографии и предлагаем приехать познакомиться. Все-таки здесь собаки на своей территории, чувствуют себя более уверенно, — сказал Ковалев.

Фото: Parimatch

Больше всего приюту необходима помощь в оплате долгов за лечение. Но и без этого любая поддержка будет принята с благодарностью.

Время от времени приезжают волонтеры и обычные люди, которые узнали о нас. Если они что-то умеют — хорошо, не умеют — погладить и почесать собак тоже будет полезно, они будут хорошо спать ночью. Вместо сухого корма предлагаем желающим купить мяса. Если кто-то недоверчиво относится к сбору средств, делимся телефоном поставщика, чтобы они могли сами приобрести сколько захотят. Больше всего, конечно, требуется помощь в оплате клиники, так как через нас проходит много покалеченных и больных животных. Плюс мы стерилизуем и кастрируем всех собак, так что будущим хозяевам не придется этим заниматься, — продолжил Ковалев.

Труд, безусловно, тяжелый, но мир не без добрых людей. Николай поделился удивительной историей об анонимном спонсоре, который полностью закрыл долг в ветеринарной клинике почти в 1,5 млн тенге в 2021 году.

Фото: Parimatch

Мы так и не знаем, кто это был, он сам приехал в клинику и оплатил счета. Но мы очень благодарны этому человеку и каждому, кто нас поддерживает. Спасибо Parimatch, что приехали, построили будки и поиграли с нашими питомцами. А также за материальную поддержку и полезный инвентарь. Приятно знать, что есть крупные компании, которые заботятся о благополучии животных, — сказал Ковалев.

Связаться с общественным фондом Zoohome Almaty и оказать любую помощь можно на официальной странице @zoohome_almaty в Instagram.