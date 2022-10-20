Салтанат Турсынбекова высказалась о своей сопернице на выборах президента Казахстана
Салтанат Турсынбекова считает Каракат Абден достойной соперницей. Она относится к ней с большим уважением. Каракат проявила себя и как мать четырех детей, и как политик.
Также она ответила на вопрос, о чем говорит то, что на этих выборах в президенты два кандидата в президенты – женщины.
Турсынбекова воспринимает это как реализацию всех демократических прав. Для нее на первых порах это казалось невозможным. Сегодня она верит, что в Казахстане представительница прекрасного пола может стать президентом. Женщины имеют и будут реализовывать все свои права.
Также Турсынбекова рассказала о своей предвыборной программе.
Я в первую очередь – за законность в стране, за справедливость. И в сфере социальной защиты населения, и в сфере семьи, и в правоохранительной и судебной деятельности. Салтанат Турсынбекова
Как потенциальный президент Турсынбекова готова к тяжелой геополитической ситуации.
20 октября ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты.
Ранее Каракат Абден тоже зарегистрировали кандидатом в президенты. Она выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.