Салтанат Турсынбекова высказалась о своей сопернице на выборах президента Казахстана

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова 20 октября на брифинге ответила на вопрос журналистов, как она относится к своей сопернице Каракат Абден, сообщает Zakon.kz.

Салтанат Турсынбекова считает Каракат Абден достойной соперницей. Она относится к ней с большим уважением. Каракат проявила себя и как мать четырех детей, и как политик.

Также она ответила на вопрос, о чем говорит то, что на этих выборах в президенты два кандидата в президенты – женщины.

Турсынбекова воспринимает это как реализацию всех демократических прав. Для нее на первых порах это казалось невозможным. Сегодня она верит, что в Казахстане представительница прекрасного пола может стать президентом. Женщины имеют и будут реализовывать все свои права.

Также Турсынбекова рассказала о своей предвыборной программе.

Я в первую очередь – за законность в стране, за справедливость. И в сфере социальной защиты населения, и в сфере семьи, и в правоохранительной и судебной деятельности. Салтанат Турсынбекова

Как потенциальный президент Турсынбекова готова к тяжелой геополитической ситуации.

20 октября ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты.

Ранее Каракат Абден тоже зарегистрировали кандидатом в президенты. Она выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.