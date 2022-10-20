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Глава Chocofamily Рамиль Мухоряпов пояснил свои слова по поводу казахского языка

комментарий, казахский язык Фото: Instagram/rrm777
Казахстанский бизнесмен и глава Chocolife Рамиль Мухоряпов записал видео с извинениями после скандала в связи с его высказыванием о казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен в своей речи отметил, что пересмотрел видео. И, по его словам, "действительно было грубо и резко сказано".

Глава компании извинился за свои слова и отметил, что он родился и вырос в Казахстане, основал здесь компанию. Он также добавил, что 99% его сотрудников – казахстанцы.

Мухоряпов рассказал, что часть приложений уже переведена на казахский язык, часть находится на стадии перехода.

Казахстанцев возмутило высказывание главы Chocolife Рамиля Мухоряпова на встрече с приехавшими из России людьми. Одна девушка объясняла присутствующим, что, если их обслуживают не на русском языке, а говорят на казахском, это не агрессия. Она просит относиться к таким ситуациям с пониманием и уважением.

В ответ ей Мухоряпов сказал, что, если с ним такое произойдет, он будет "лично крайне опечален", кроме тех ситуаций, "когда человек реально не знает русского".

После этого казахстанцы стали требовать от него извинений. Позже последовали извинения от Рамиля Мухоряпова. Он отметил, что "проявлять недружественность, показывать превосходство и не помогать, завышать цены – не круто".

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