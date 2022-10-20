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Казахстанский тяжеловес получил шанс выйти на титульный бой чемпиона мира

Бокс Поединок Германия Фото: Instagram/kossobutskiy
Лучший казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) возвращается на ринг. Его ожидает поединок с представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО), сообщает Zakon.kz.

Встречу планируют провести 5 ноября в Оберхаузене (Германия). Для костанайского боксера это будет второй бой в 2022 году. До этого Кособуцкий провел поединок там же, в Германии, где 21 мая одержал досрочную победу над французом Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО).

Нокаутер Жан Кособуцкий проведет защиту своего титула WBC International в бою против претендента Хуссейна Мухамеда. Это крупнейший бой в супертяжелом весе в Германии со времен Кличко. Победитель получит шанс сразиться за титул чемпиона мира. Заявление Universum Boxing

Соперник Жана Кособуцкого – 31-летний немецкий боксер Хусейн Мухаммед также ни разу не проигрывал до этого. Он свой последний бой провел только недавно, 24 сентября нокаутом победил грузина Шалву Джомардашвили.

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