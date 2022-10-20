Казахстанский тяжеловес получил шанс выйти на титульный бой чемпиона мира

Лучший казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) возвращается на ринг. Его ожидает поединок с представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО), сообщает Zakon.kz.

Встречу планируют провести 5 ноября в Оберхаузене (Германия). Для костанайского боксера это будет второй бой в 2022 году. До этого Кособуцкий провел поединок там же, в Германии, где 21 мая одержал досрочную победу над французом Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО).

Нокаутер Жан Кособуцкий проведет защиту своего титула WBC International в бою против претендента Хуссейна Мухамеда. Это крупнейший бой в супертяжелом весе в Германии со времен Кличко. Победитель получит шанс сразиться за титул чемпиона мира. Заявление Universum Boxing

Соперник Жана Кособуцкого – 31-летний немецкий боксер Хусейн Мухаммед также ни разу не проигрывал до этого. Он свой последний бой провел только недавно, 24 сентября нокаутом победил грузина Шалву Джомардашвили.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch и крупные бонусы.