"Яндекс.Доставка" привезет документы из ЦОНа на дом

Готовые документы из ЦОН теперь можно заказать на дом, их привезут курьеры "Яндекс.Доставки". Время доставки в среднем составит один час. Получить таким образом можно документы по 150 видам популярных государственных услуг. Услуга доступна в 17 городах Казахстана.

Как это работает?

По готовности документов пользователю на смартфон приходит SMS с номера 1414 с предложением оформить доставку готовых документов на портале express.gov4c.kz. Далее нужно заполнить форму, указать адрес доставки и телефон и оплатить доставку.

Курьер будет назначен сразу, а точное время доставки будет определено спросом на услуги курьеров в конкретном районе в момент заказа, расстоянием до пункта назначения и ситуацией на дорогах. В среднем оно составит один час. Статус доставки можно отслеживать в приложении "Яндекс Go", если оно установлено у пользователя, или через виджет-карту, ссылка на которую придет в SMS.

Почему это удобно?

Доставка документов из ЦОН освобождает граждан от повторного визита в центр и экономит время. Это может быть удобно для работающих людей, для граждан с маленькими детьми или другими родственниками, которых трудно оставить, чтобы отлучиться.

Ранее мы уже запустили сервис доставки документов в течение одного рабочего дня. Теперь по инициативе Министерства цифрового развития совместно с "Яндексом" реализовали альтернативный способ доставки, более быстрый и удобный. Часто бывает, что документ необходим нам срочно. В такие моменты удобно воспользоваться "Яндекс.Доставкой". У людей не всегда бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приехать или оставить детей дома. Сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги. Председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин

Какие документы можно заказать через доставку?

На сегодняшний день казахстанцам доступна доставка документов по 150 государственным услугам. Среди них справки о рождении, заключении и расторжении брака, дубликаты военных билетов, государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, апостилированные документы об образовании.

При этом получить с курьером удостоверение личности – паспорт или водительское удостоверение – не получится, за ними нужно будет прийти лично.

В каких городах можно воспользоваться доставкой?

Воспользоваться доставкой документов могут жители 17 городов. Это Астана, Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Тараз, Кызылорда, Петропавловск, Актау, Павлодар, Шымкент, Семей, Атырау, Караганда, Уральск, Талдыкорган, Костанай и Актобе. В ближайшее время ожидается добавить в зону покрытия услуги Туркестан, Экибастуз и Конаев.