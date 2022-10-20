Депутаты раскритиковали работу по развитию отечественного туризма

О состоянии отечественного туризма и его транспортном обеспечении на пленарном заседании Мажилиса рассказали министр культуры и спорта Даурен Абаев и замглавы МИИР Еркебулан Даулбаев. Это был устный ответ на депутатский запрос фракции Amanat, озвученный 12 октября.

Даурен Абаев рассказал депутатам о росте притока иностранных туристов, планах по развитию событийного туризма в Казахстане и реализации программы Kids Go Free.

Единственная страна в мире, которая полностью оплачивает детям проезд на отдых, это Казахстан. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии этого нет. Даурен Абаев

Мажилисмены напомнили министру, что на Kids Go Free и на содержание ее оператора Kazakh Tоurism выделяются немалые деньги из бюджета. При этом с начала 2022 года освоено только 16% средств.

По мнению депутатов, программа не работает не из-за отсутствия потребности, а из-за неправильного механизма ее реализации. По действующей системе сбор документов и возврат средств осуществляют туроператоры, в то время как заинтересованными лицами должны быть сами клиенты.

Депутаты считают, что, несмотря на большую поддержку со стороны главы государства, развитие туризма слабо продвигается. Еще один пример – программа по приобретению оборудованных автобусов, которая не доходит до туркомпаний. Возврат средств за транспорт осуществляется через год или два, что делает программу непривлекательной. За прошлый год через субсидии приобрели только два автобуса.

Обратили внимание и на качество авиа- и железнодорожных перевозок. Износ вагонов в стране доходит до 68% при высокой стоимости билетов, подчеркнули мажилисмены.

Пока тратятся миллиардные бюджеты на бесконечный анализ туристского потенциала и зарубежные поездки, наш туристский рынок забирают соседние страны. Доходит до того, что зарубежные турфирмы продают туры в Казахстан, потому что их авиакомпании более сговорчивы. Узбекистан запускает комфортабельные поезда и реализует туры по Казахстану. Там, где идет реализация турпродукта, там остаются и налоги, там развивается рынок. И это происходит не у нас, – возмутился депутат Елнур Бейсенбаев.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поддержал коллег.

Из-за накопившихся за годы проблем мы отдаем свой туристический потенциал другим странам. Туристов в нашей стране по нашим маршрутам возят иностранные туроператоры, и мы от этого ничего не получаем. Вернемся к этой проблеме в начале следующего года и посмотрим, как будет исправляться ситуация, – резюмировал Кошанов.