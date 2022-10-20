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В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 октября

осадки Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Казахстана на 21 октября. По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", ожидаются осадки, ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

В центре Кызылординской области ожидается ветер южный, 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области пройдет дождь. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Абайской области – ветер южный, юго-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.

В Семее ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Казахстана пройдут дожди. Синоптики прогнозируют, что на востоке страны пройдут сильные дожди, снег, образуется гололед. Лишь на юго-востоке республики установится погода без осадков. Ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе страны сохраняется туман.

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