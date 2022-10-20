Как выглядит территория ЖК, строительство которого запретил аким Алматы

Близ старого кладбища в Алматы начали незаконное строительство жилого многоквартирного комплекса. На встрече с населением Бостандыкского района аким города Ерболат Досаев пообещал разобраться со стройкой.

Журналист Zakon.kz побывал на строительной площадке, где до этого дня возводили новый комплекс. Территория полностью обнесена высоким металлическим забором, а за ним рабочие успели вырыть большой котлован. Местная жительница Асель Уалиева рассказала, что под бульдозеры успели пустить несколько могил.

Мы приезжали сюда неделю назад, и когда увидели все это, потеряли дар речи. Строительная работа шла полным ходом, стояли палатки. Вызвали акимат и полицию, приостановили строительство, но через какое-то время строители снова взялись за работу. Буквально вчера сухого асфальта здесь не было. Асель Уалиева

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Помимо частично уничтоженного погоста, рабочие снесли еще и деревья. По словам жителей района, они сразу принялись трамбовать и засыпать мусором освободившуюся территорию. Так продолжалось до сегодняшнего дня, но после того, как о проблеме узнал аким Алматы Ерболат Досаев, стройку в Горном гиганте тут же остановили и начали разбираться в ее возникновении.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на территории нового жилого комплекса никого нет. Рабочие ушли сразу после того, как увидели местных жителей и журналистов. На площадке осталась спецтехника и стройматериалы. Стоит отметить, что на застраиваемом участке нет и охраны.

Здесь похоронен мой отец. Он лежит с краю, рядом с котлованом, его могила под угрозой. Мой отец прошел войну не для того, чтобы его просто так засыпали каким-то мусором, а сверху воздвигли дом. У людей должно остаться что-то святое в этой жизни, и это – память о наших близких, оставьте их останки в покое, – возмущается местная жительница Гульшакира Бисембаева.

Фото: Zakon.kz

Жители района останавливаться на достигнутом не собираются. Они написали письмо в прокуратуру Алматы с просьбой разобраться с ситуацией и наказать застройщика. От последнего местные также требуют привести в порядок территорию и обнести забором старое кладбище.

Автор: Аяулым Жаксылык