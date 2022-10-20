В Центральном парке Караганды неизвестные разбрасывают отравленные продукты

Фото: Instagram/park.krg

Управление парками культуры и отдыха города Караганды заявило о том, что на территории Центрального парка, в районе березовой рощи, были зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка осматривают территорию в поисках отравленных продуктов, таких как куски мяса, колбасы, сахара и другого. Владельцам домашних животных рекомендуют внимательнее следить за своими питомцами и в случае обнаружения каких-либо съедобных элементов просят обращаться в администрацию парка. При нахождении подозрительных предметов не нужно брать их в руки – опасно. По возможности используйте пакет. Не выкидывайте подозрительные предметы в урну – обратитесь к сотрудникам парка с данной находкой. Также рекомендуем внимательно следить за детьми, – заявили в управлении. Отмечается, что администрацией парка будет направлено заявление в полицию для разбирательства по данному вопросу. Читайте также Акмолинец угнал автомобиль и попал в аварию Минивэн сгорел на трассе Шымкент – Самара после ДТП, водитель скончался В Алматинской области мать и дочь насмерть задавил лихач

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