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В Центральном парке Караганды неизвестные разбрасывают отравленные продукты

Караганда Фото: Instagram/park.krg
Управление парками культуры и отдыха города Караганды заявило о том, что на территории Центрального парка, в районе березовой рощи, были зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка осматривают территорию в поисках отравленных продуктов, таких как куски мяса, колбасы, сахара и другого.

Владельцам домашних животных рекомендуют внимательнее следить за своими питомцами и в случае обнаружения каких-либо съедобных элементов просят обращаться в администрацию парка.

При нахождении подозрительных предметов не нужно брать их в руки – опасно. По возможности используйте пакет. Не выкидывайте подозрительные предметы в урну – обратитесь к сотрудникам парка с данной находкой. Также рекомендуем внимательно следить за детьми, – заявили в управлении.

Отмечается, что администрацией парка будет направлено заявление в полицию для разбирательства по данному вопросу.

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