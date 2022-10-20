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Борис Джонсон намерен бороться за пост главы британского правительства

экс-премьер Британии Фото: Twitter/Boris Johnson
Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон, покинувший свой пост 6 сентября, вновь планирует бороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд в Twitter.

Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов, – написал Суинфорд.

Согласно данным газеты Evening Standard, также на пост намерена претендовать министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру летом 2022 года, но не смогла выйти в финальный тур голосования.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он поблагодарил тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах.

15 октября британского министра финансов Квази Квартенга уволили. Он успел проработать всего шесть недель.

Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила ее. Вопрос отставки Трасс стали бурно обсуждать после увольнения министра финансов Великобритании.

17 октября за отставку Трасс выступили около 100 депутатов-консерваторов, сообщает Daily Mail.

20 октября Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании. Ранее Трасс заявляла, что не намерена подавать в отставку и игнорировала призывы некоторых парламентариев уйти с поста.

Выборы нового лидера Консервативной партии будут проходить по ускоренной процедуре, что позволит определить его уже к 28 октября.

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