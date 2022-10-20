В Астане мужчина прилюдно убил девушку в обувном магазине
Фото: Zakon.kz
В Астане в 18:39 на канал "102" поступил вызов о том, что мужчина ножом убил девушку в одном из магазинов города, сообщает Zakon.kz.
Полиция нашла тело убитой на полу за кассой.
От полученных травм 32-летняя пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
Установлено, что мужчина зашел в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину. Сотрудниками столичной полиции задержан 32-летний мужчина. Вещественное доказательство изъято. Пресс-служба ДП города Астаны
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Назначены необходимые экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство".
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