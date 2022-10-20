В Астане мужчина прилюдно убил девушку в обувном магазине

Фото: Zakon.kz

В Астане в 18:39 на канал "102" поступил вызов о том, что мужчина ножом убил девушку в одном из магазинов города, сообщает Zakon.kz.

Полиция нашла тело убитой на полу за кассой. От полученных травм 32-летняя пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Установлено, что мужчина зашел в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину. Сотрудниками столичной полиции задержан 32-летний мужчина. Вещественное доказательство изъято. Пресс-служба ДП города Астаны Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство".

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