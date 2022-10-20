Ситуация в Украине: По объектам энергетики страны нанесено около 300 ударов, в ФРГ подожгли приют для беженцев

Дорожники начали демонтировать правую часть автодорожного полотна Крымского моста, сообщили в Росавтодоре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

Мадрид, Париж и Лиссабон договорились заменить проект газопровода Midcat "Зеленым энергетическим коридором" из Барселоны в Марсель, сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес.

Запасов газа в хранилищах Австрии хватит более чем на 10 месяцев, но необходимо готовиться к следующей зиме. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин: Курс Польши указывает на ее подготовку к войне.

Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций ЕС.

Зеленский утвердил решение СНБО о наложении санкций против российских бизнесменов и компаний. В перечень вошли более 3800 физических и юридических лиц.

Накачивание Украины натовскими вооружениями и военная помощь Киеву приближают НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с РФ – представитель российского МИД Мария Захарова.

МИД РФ призвало воздержаться от зарубежных поездок россиян, имеющих основания подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США.

В Совфеде предложили вернуть двухлетнюю службу российских срочников в армии.

Финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет "задачей поколений" – канцлер Германии Олаф Шольц.