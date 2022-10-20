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Ситуация в Украине: По объектам энергетики страны нанесено около 300 ударов, в ФРГ подожгли приют для беженцев

Украина Фото: pixabay
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по объектам энергетики страны с 10 октября нанесено уже около 300 ударов, сообщает Zakon.kz.

  • Дорожники начали демонтировать правую часть автодорожного полотна Крымского моста, сообщили в Росавтодоре.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

  • Мадрид, Париж и Лиссабон договорились заменить проект газопровода Midcat "Зеленым энергетическим коридором" из Барселоны в Марсель, сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес.

  • Запасов газа в хранилищах Австрии хватит более чем на 10 месяцев, но необходимо готовиться к следующей зиме. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер.

  • Министр обороны Беларуси Виктор Хренин: Курс Польши указывает на ее подготовку к войне.

  • Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций ЕС.

  • Зеленский утвердил решение СНБО о наложении санкций против российских бизнесменов и компаний. В перечень вошли более 3800 физических и юридических лиц.

  • Накачивание Украины натовскими вооружениями и военная помощь Киеву приближают НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с РФ – представитель российского МИД Мария Захарова.

  • МИД РФ призвало воздержаться от зарубежных поездок россиян, имеющих основания подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США.

  • В Совфеде предложили вернуть двухлетнюю службу российских срочников в армии.

  • Финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет "задачей поколений" – канцлер Германии Олаф Шольц.

  • В Германии неизвестные подожгли приют для беженцев из Украины, пострадавших нет – Bild.

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