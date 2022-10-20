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Казахстанцы поддержали челлендж в честь Дня Республики

университет Фото: Facebook/Нургуль Маханбаева
Сотрудник Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Нургуль Маханбаева запустила челлендж в поддержку Дня Республики, который казахстанцы активно поддержали в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Акция заключается в том, чтобы выложить в соцсетях фото с флагом страны.

Я хочу заранее поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником – Днем Республики! Почему заранее – спросите вы? Потому что я хотела бы запустить челлендж – всем казахстанцам, в любой точке земного шара, выложить в социальных сетях фото с флагом! Выкладывая пост с фотографиями, обязательно используйте хэштеги: #Bolashaq_Republic_Day #Bolashaqkz #МеніңТуым #МеніңБолашағым. Нам необходимо показать наш красивый флаг и пусть он будет опознаваемым в любой точке мира. Нургуль Маханбаева

Кроме того, она выразила благодарность Казахстану за возможность получать знания в других странах.

Я искренне выражаю благодарность нашему государству за возможность учиться за рубежом в самых топовых вузах. Для тысячи казахстанцев – прекрасная возможность изучить зарубежный опыт, проводить исследования, получить качественное образование – поэтому призываю всех верить в свои силы, участвовать в конкурсе, учиться и быть полезным обществу, стране! Нургуль Маханбаева

Казахстанцы откликнулись на предложение и активно выкладывают фотографии в соцсетях с поздравлениями в преддверии праздника.

Среди активных участников и спортсмены, и болельщики.

Публикуют снимки и те, кто в данное время находится за рубежом.

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