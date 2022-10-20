Верховный суд опроверг участие своих подчиненных в миллионных тратах в казино

Заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов заявил о том, что информация о посещении игорных заведений семи представителями Верховного суда не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что уже отправлено обращение в прокуратуру Алматинской области с просьбой исправить ошибку.

Еще раз хочу отметить, ни судей Верховного суда, ни сотрудников Аппарата Верховного суда в этом списке нет. В порядке информации сообщаю, что в судебной системе работают 2286 судей и 6015 госслужащих. Елдос Жумаксанов

Как уточнил замруководителя, речь идет о трех судьях и четырех госслужащих регионов. Один из них в 2020 году был уволен по отрицательным мотивам. Судебное жюри рекомендовало освободить и второго судью от занимаемой должности по другим основаниям. Третий судья в 2021 году по рекомендации Комиссии по качеству правосудия переведен с суда города Алматы в районный суд сельской местности с наименьшей нагрузкой.

По настоящему факту материалы данного судьи будут переданы на рассмотрение Комиссии по судейской этике. Налицо, что судебная система избавляется от случайных и недостойных судей. Елдос Жумаксанов

По его словам, один сотрудник из судебной системы уволился по собственному желанию в 2021 году. В отношении остальных начаты служебные расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. Прокуратура заявила, что представители Верховного суда потратили на азартные игры 7 млн тенге.