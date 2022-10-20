В Петропавловске маршрутный автобус с пассажирами попал в аварию
Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области
20 октября около 20:00 на пересечении улиц Жамбыла – Муканова города Петропавловска произошло столкновение между автомашиной Nissan Qashqai и маршрутным автобусом №16, в котором находились 12 пассажиров, сообщает Zakon.kz.
В результате ДТП пострадавших нет. Никто за медицинской помощью не обращался.
Оба водителя были трезвы. По данному факту собран материал по ч. 1 ст. 610 КоАП РК.Пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области
Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области
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