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В Петропавловске маршрутный автобус с пассажирами попал в аварию

авария Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области
20 октября около 20:00 на пересечении улиц Жамбыла – Муканова города Петропавловска произошло столкновение между автомашиной Nissan Qashqai и маршрутным автобусом №16, в котором находились 12 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП пострадавших нет. Никто за медицинской помощью не обращался.

Оба водителя были трезвы. По данному факту собран материал по ч. 1 ст. 610 КоАП РК.Пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

авария

Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

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