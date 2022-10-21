В Астане многодетные и инвалиды неделю живут без газа из-за негодных новых сетей

В Астане около 300 семей, проживающих в социальном и арендном жилье, уже больше недели живут без газа из-за утечки в трубах, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", сети готовы починить, но за счет абонентов. И это вызывает особое возмущение у жителей дома, у которых каждая копейка на счету. Здесь в основном проживают люди с инвалидностью, многодетные и малоимущие семьи.

Ну что за условия? Сын у меня лежачий, не ходячий, не зрячий. Жительница города Астаны Гульбаршин Искакова

По словам жильцов, в газоснабжающей компании им предложили собрать деньги, чтобы ускорить устранение поломки. Люди недоумевают: комуслуги они оплачивали регулярно, задолженности не имеют.

Почему мы должны собирать эти сборы? Мы же за газ платим правильно, ежемесячно. А газ, получается, мы не получаем. У меня у самой есть особенный ребенок. Ему нужно меню постоянно менять, разнообразить. Жительница города Астаны Нургуль Ялымова

В акимате города рассказали, что поломку за свой счет должна устранять эксплуатирующая организация "Астана Газ Кызмет". На вопрос, почему новые сети пришли в негодность всего за несколько лет, чиновники скрывать не стали: объект проблемный. И по-хорошему, нужно проводить экспертизу. Но это долго, жители не смогут столько обходиться без голубого топлива.

Данный проект является проблемным, и в настоящее время с подрядной организацией ведутся претензионные работы. Начато обследование и в дальнейшем газоснабжение к жилым домам будут восстановлены в течение 2 дней силами эксплуатирующей организации "Астана Газ Кызмет". Главный специалист отдела Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны Баглан Алдангарова

В акимате уточнили: если на трубах обнаружат новые дефекты, подачу топлива снова придется прекратить - на время устранения поломки.