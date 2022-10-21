Почему взрослые дети не хотят общаться с возрастными родителями

Психолог Денис Долгов назвал причину отказа взрослых детей от общения с родителями, сообщает Zakon.kz.

В Telegram специалист отметил, что многие представители старшего поколения жалуются на редкие звонки детей и короткие диалоги.

Причина в том, что родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными. Бесконечная критика, непрошеные советы, оценочные суждения негативного свойства, упреки и претензии. Общение с позиции контролера и человека, который "лучше знает". Денис Долгов

Долгов порекомендовал сделать общение приятным и радостным, чтобы контакт с родителями выросший ребенок воспринимал как праздник. Специалист отметил, что, если детям действительно понадобится совет или оценка матери с отцом, они сами спросят об этом.