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В Сирии растет число заболевших холерой

микроскоп Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Сирии сообщило о продолжающемся распространении в различных районах страны острой кишечной инфекции, вызываемой холерным вибрионом, сообщает Zakon.kz.

В ведомственной сводке, пишет ТАСС, подчеркивается, что число выявленных случаев заражения холерой возросло с начала месяца с 594 до 908 человек. Известно о 44 летальных случаях.

Наибольшее число инфицированных по результатам экспресс-тестирования зафиксировано в Алеппо – 558, где от кишечной инфекции умерли 37 сирийцев. Далее по числу заражений следуют провинции Дейр-эз-Зор – 165, Хасеке – 68, Ракка – 33, Латакия – 28, Эс-Сувейда – 19, Дамаск и окрестности – 13, Хама – 10, Хомс – 7, Дераа – 5, Эль-Кунейтра – 1, Тартус – один, – говорится в документе.

Минздрав призвал граждан "строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, кипятить воду в течение двух минут, а затем хранить ее в закрытой таре". Также ведомство рекомендует тщательно мыть фрукты и овощи, готовить пищу и хранить ее при соответствующей температуре, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию.

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