Илон Маск может урезать штат Twitter почти на 75%

Нынешнее руководство Twitter планировало урезать фонд заработной платы примерно на 800 млн долларов к концу следующего года, что означало бы уход почти четверти работников, сообщает Zakon.kz.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в случае покупки Twitter планирует сократить штат почти на 75% в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, богатейший человек мира сообщил потенциальным инвесторам, что он собирается уволить почти 75% сотрудников из 7500, урезав штат до чуть более 2000 человек.

При этом даже если Маск не станет владельцем Twitter, компании все равно придется сократить сотрудников, чтобы уменьшить расходы.

Это же подтверждают источники, знакомые с решениями руководства.

Twitter и Маск могут закрыть сделку к следующей пятнице, 28 октября.