В Аулиеколе завершили строительство домов для пострадавших от пожара

К эксплуатации готов 91 жилой дом. Все они обеспечены электричеством, газо- и водоснабжением, водоотведением и интернетом, сообщает Zakon.kz.

Также в новом районе проложили нижний слой асфальта, сообщает "Хабар 24".

Строительством занимались 16 подрядных организаций. Кроме того, все пострадавшие семьи получили спонсорскую материальную и гуманитарную помощь от общественных фондов.

В начале сентября лесной массив Аулиекольского района Костанайской области охватил масштабный пожар.

Тушение огня продолжалось со 2 до 10 сентября. Огонь охватил территорию, превышающую 43 тыс. гектаров. Всего с начала пожара был эвакуирован 2091 человек.