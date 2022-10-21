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В Аулиеколе завершили строительство домов для пострадавших от пожара

ключи от новых домов Фото: пресс-служба акимата Алматы
К эксплуатации готов 91 жилой дом. Все они обеспечены электричеством, газо- и водоснабжением, водоотведением и интернетом, сообщает Zakon.kz.

Также в новом районе проложили нижний слой асфальта, сообщает "Хабар 24".

Строительством занимались 16 подрядных организаций. Кроме того, все пострадавшие семьи получили спонсорскую материальную и гуманитарную помощь от общественных фондов.

В начале сентября лесной массив Аулиекольского района Костанайской области охватил масштабный пожар.

Тушение огня продолжалось со 2 до 10 сентября. Огонь охватил территорию, превышающую 43 тыс. гектаров. Всего с начала пожара был эвакуирован 2091 человек.

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