Как маленькое предприятие в Шымкенте ставит перед собой глобальные цели

Глава государства неоднократно говорил о важности развития МСБ в нашей стране. Вдохновляющий пример такого прогресса – шымкентский производитель инертных материалов, начавший свой путь с четырех сотрудников в штате и выросший до партнерства с лидером рынка недвижимости.

ТОО RAMADAN-CITY существует два года и занимается производством инертных материалов, необходимых в строительстве – песка, щебня и ACF.

По словам директора компании Максата Кобешова, пока завод удовлетворяет нуждам Шымкента, но через год планирует выйти за рамки одного города и начать производить материалы в Кентау.

У нас пока небольшой штат сотрудников – 15 человек. Хотя начинали мы вообще с четырех. Мы ведь "молодые", только-только поднимаемся, расширяемся, – рассказал он Zakon.kz.

Впрочем, несмотря на статус "новичка", RAMADAN-CITY уже добилось ощутимого роста. Так, за последнее время ТОО увеличило производительность щебня более чем в два раза.

Мы расширились благодаря BI Group. В 2020 году компания строила в Шымкенте ЖК Tamerlan Residence и привлекла нас к проекту – он и стал первым совместным. В итоге мы сработались и сейчас задействованы в 13 объектах BI, в том числе в самом большом – строительстве ипподрома площадью 39 га, – говорит директор предприятия.

Встреча маленькой компании с гигантом рынка сподвигла первую развиваться в ускоренном темпе и ставить перед собой новые задачи. Например, сейчас в ближайшей перспективе – старт оказания услуг по разработке котлованов для строительства зданий. Тем более что за два года RAMADAN-CITY успело обзавестись необходимой для этого спецтехникой.