Курсы валют на 21 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 21 октября 2022 года (на 9:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 468,27 тенге, евро – 458,01 тенге, рубля – 7,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 462 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 465 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 471,5 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 465 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге. Читайте также Курс доллара продолжил снижение на торгах 20 октября Аким Алматы прокомментировал рост цен на продукты Более 5 млн казахстанцев смогут получить компенсацию по тенговым депозитам

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