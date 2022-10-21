В Алматы члены ОПГ незаконно вывезли за рубеж 6,6 млн долларов

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы (ОПГ). Им вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале агентства, следствием установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний почти на 135 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями - около 39 млрд тенге.

Денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

Конфискованные денежные средства в сумме более 65 тыс. долларов и 20 млн тенге обращены в доход государства, - говорится в сообщении.