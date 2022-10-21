Роналду отстранен от тренировок и не выйдет на матч с "Челси"

Не утихают страсти по преждевременному уходу с поля знаменитого форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в матче чемпионата АПЛ с "Тоттенхэмом". Наставник "МЮ" Эрик тен Хаг наказал португальца за это его поведение, не включив на ближайшую встречу с "Челси", сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг решил не включать Роналду в заявку на игру 13-го тура АПЛ, которая пройдет 22 октября. Это официальное заявление выпустил сайт "МЮ".

Накануне португальский футболист покинул скамейку запасных во время матча с "Тоттенхэмом" и покинул стадион. Как передают некоторые источники, игрок сам отказался выходить на замену в конце встречи.

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