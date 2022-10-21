Единый оператор призвал ИТ-сообщество к совместному развитию экосистемы цифровой маркировки

20 октября на площадке Astana Hub проектный офис цифровой маркировки при Едином операторе АО "Казахтелеком" совместно с ИТ-сообществом Казахстана провел открытый диалог по развитию экосистемы цифровой маркировки.

Цель мероприятия – привлечь ИТ-сообщество к совместному формированию и развитию экосистемы цифровой маркировки, чтобы сделать этот процесс комфортным для бизнеса.

Фото: пресс-служба Центра развития цифровой экономики

Маркировка – это элементы цифровизации нашей экономики. Цифровизация нужна, и наша цель – внедрять ее в экономику так, чтобы бизнесу было комфортно. Приглашаю вас на эту площадку для обсуждения возможных сценариев совместной работы, ведь именно ИТ-сообщество может и готово предоставлять интересные, а главное – удобные сервисы как для бизнеса, так и для конечного потребителя, – поделилась Бикеш Курмангалиева, генеральный директор ТОО "Центр развития цифровой экономики", проектного офиса цифровой маркировки Единого оператора АО "Казахтелеком".

Спикеры продемонстрировали существующие процессы и инфраструктуру маркировки товаров, а также ответили на все вопросы ИТ-сообщества. Всего в мероприятии приняли участие порядка 30 представителей ІТ индустрии, задействованных в экосистеме маркировки.

Фото: пресс-служба Центра развития цифровой экономики

Участники встречи выразили высокий профессиональный интерес к данной теме. Некоторые представители ИТ-сообщества поделились своим опытом внедрения маркировки на коммерческих объектах, где потребность маркировки исходила непосредственно от представителей бизнеса из разных отраслей экономики. Среди участников были и представители ИТ-индустрии, которые имеют опыт внедрения маркировки и программы лояльности для потребителей в зарубежных странах.

За этот год мы разработали четыре системы с корпоративной маркировкой. Мы полностью автоматизировали одно из крупнейших производств казахстанского вина, где печатаем сами коды маркировки, клеим их на бутылки. Также мы предложили наше решение по маркировке одежды для нефтяников, медицинских лабораторий и для компании, занимающейся логистикой обуви. Мы помогаем мотивировать людей сканировать бутылки вина и тем самым внести свой вклад в развитие маркировки в Казахстане и получать за это бонусы в виде кешбэков и прочего, – сказал Асхат Китебаев, со-основатель и генеральный директор ІТ-компании "Kit Systems".

Фото: пресс-служба Центра развития цифровой экономики

Данная диалоговая площадка будет функционировать на постоянной основе, ее конечная цель – сделать маркировку адаптивной для бизнеса тех товарных групп, на которые распространяется обязательная маркировка. В качестве площадки для коммуникаций специально для участников был создан телеграм-чат "Развитие экосистемы цифровой маркировки", участником которого может стать представитель ИТ-сообщества, который может внести вклад в развитие экосистемы цифровой маркировки.

Цель обязательной маркировки – пресечь незаконный оборот товаров и защитить потребителей от приобретения некачественной продукции. Напомним, на сегодня обязательная маркировка введена для изделий из натурального меха (с 31 марта 2019 года), табачных изделий (с 1 октября 2020 года) и обуви (с 1 ноября 2021 года).

Фото: пресс-служба Центра развития цифровой экономики

С июля 2022 года введена и обязательная маркировка лекарственных препаратов.